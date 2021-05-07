Киев, , 17:55 — REGNUM Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса, заявил вечером 7 мая министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Министр отметил, что с 8 мая в стране не останется ни одного региона с «красным уровнем» эпидемической опасности.

«Это были очень сложные два месяца, только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем… Третья волна унесла больше жизней, чем первые две. Первые недели вирус развивался «бешеными темпами», конец марта и начало апреля были пиковыми», — заявил чиновник.

Вместе с тем, Степанов отметил, что несмотря на улучшение ситуации, сейчас «чрезвычайно важно» не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил — особенно в праздничные дни.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта и начале апреля на Украине фиксировали около 20 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно, сейчас — 6−8 тыс. В большинстве крупных городов страны «красная зона», которая предполагает максимальный уровень ограничений для бизнеса, держалась больше месяца.