Приштина, , 18:34 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 мая получил поздравительное письмо от главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Политик Мишель в письме назвал сохранение европейской перспективы региона Западные Балканы приоритетом и выразил надежду на продвижение Косово по пути евроинтеграции.

Председатель Европейского совета также не преминул напомнить о предоставленной Косово Евросоюзом помощи в борьбе с пандемией.

Мишель подчеркнул, что экономики и общества ЕС и Косово скорее оправятся от пандемии благодаря сотрудничеству и солидарности и заявил о готовности работать с Курти ради продвижения отношений между Косово и союзом.

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