Курган, , 17:51 — REGNUM В Курганской области к 7 мая подтверждены 34 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 32 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 7 мая выявлен 20 635 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 19 191 человек, скончался 401 пациент с COVID-19.