Челябинск, , 17:51 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заработал в 2020 году 12 502 873,03 рубля. Сведения о доходах и имуществе опубликованы на сайте главы региона.

В 2019 году доход чиновника был 16 987 143,83 рубля. Таким образом, он сильно потерял в деньгах. Обеднела и его супруга, получив за год всего 219,01 рубля вместо прежних 277,41.

В составе недвижимого имущества изменений за год не произошло. В совместной с супругой собственности Текслер имеет квартиру на Кипре. Также у него есть половина квартиры в России, ещё одна квартира и два машино-места. Его супруга, кроме этого, владеет жилым домом, участком земли, двумя квартирами и машино-местом.