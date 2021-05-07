Москва, , 17:51 — REGNUM Общий призовой фонд Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» — нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — составит свыше 350 млн рублей. Самые активные участники получат крупные денежные призы, подарки от партнеров и возможность отправиться в путешествия по стране.

Победителями Всероссийского конкурса «Твой Ход» станут 200 студентов, их имена жюри назовет в ноябре 2021 года. Каждый из этих ребят получит грант в размере 1 млн рублей. Средства могут быть направлены на обучение, запуск или развитие стартапа и улучшение жилищных условий. При этом у студентов будет возможность использовать 5% от выигранной суммы на осуществление личной мечты.

Из числа двухсот победителей 50 ребят, набравшие наибольшее количество баллов, получат дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей. Их можно будет направить на развитие своего факультета или вуза.

Более того, победителей ждет Большое путешествие по России. Участники отправятся в регионы страны, чтобы реализовать собственные проектные решения по мегавызовам, принятым в ходе конкурса «Твой Ход». Студенты помогут на местах решать вопросы в разных социально-экономических сферах, например, экологии, креативных индустрий, спорта или бизнеса.

Еще один туристический бонус предусмотрен Федеральным агентством по туризму, которое выступает партнером конкурса «Твой Ход». Ростуризм готов предоставить специальные условия по программе туристического кешбэка.

«Твой Ход» даст студентам большой шанс и для построения успешной профессиональной карьеры. Самые инициативные и способные участники получат по итогам конкурса приглашения на стажировки в ведущие компании страны.

Кроме того, на разных этапах конкурса «Твой Ход» студенты смогут выигрывать множество ценных призов (в их числе ноутбуки и планшеты), а также подписки на популярные сервисы, сертификаты на товары партнеров и онлайн-курсы.

Регистрация участников Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» продлится до 12 июня 2021 года на сайте твойход.онлайн. Подать заявки и присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям могут учащиеся любого вуза России. За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, обучающиеся на невыпускном семестре.

Всероссийский конкурс «Твой Ход» стартовал 8 апреля 2021 года. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства образования и науки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится для студентов высших учебных заведений России с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании Наблюдательного совета. Идею запуска конкурса озвучил победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин.