Благовещенск, , 17:47 — REGNUM Знамя Победы с сегодняшнего дня гордо реет над Благовещенском, сообщает ТМ — канал «Амурская правда».

Алый стяг размером 26 на 15 метров — копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили в 1945 году над Рейхстагом — сменил привычный триколор на набережной Амура.

Теперь каждый год накануне Дня Победы на самом высоком флагштоке Дальнего Востока будет подниматься Знамя Победы, подчеркивается на ТМ-канале.