Тирана, , 17:48 — REGNUM За последнюю неделю Албания вырвалась на первое место в Европе по темпам вакцинации населения.

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Согласно данным сайта Our Word in Data, в последнюю неделю на 100 человек приходилось в среднем 0,61 инъекции. В пятерку европейских стран с самыми высокими темпами вакцинации также входят Бельгия, Швеция, Франция и Австрия.

В Сербии на 100 человек приходилось 0,55 инъекции, в Черногории — 0,57 инъекции. Северная Македония оказалась последней в списке — на 100 человек приходилось лишь 0,11 инъекции. Косово в списке не значилось.

Нарастить темпы вакцинации Албании позволили крупные поставки из Китая и использование российской вакцины.