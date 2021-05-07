7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Под угрозой отмены чуть было не оказался автопробег в память о Победе в Великой Отечественной войне в брянском городе Новозыбков. Местные власти сначала заявили, что слишком длинная колонна будет мешать другим автолюбителям, а потом под напором возмущенных людей пояснили, что организаторы не предоставили все необходимые документы и не учли антиковидных требований.

Юлия Пёрышкина, , 21:52 — REGNUM Автопробег в Новозыбкове проводят уже несколько лет. Организаторы начинали с 40 машин в колонне, в 2021 году к пробегу планировали присоединиться 150 экипажей. Участники по традиции планировали объехать несколько памятников, установленных в честь Великой Отечественной войны, и возложить к ним цветы.

Автоколонна на параде в Киеве 1 мая 1945 года

«Мы обязаны сохранить историческую память о подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. Организовывать мероприятия 9 мая нужно, это народный смысл дня Победы, это день скорби о погибших, день их поминовения, день слёз и памяти, но организаторов на этом мероприятии нет, это долг каждого из нас», — пишет паблик «Новозыбков Fox» .

В апреле от группы «Новозыбков Club» в администрацию города направили обращение о проведении автопробега, где просили выделить в сопровождение экипаж ДПС и автомобиль скорой помощи. В мэрии активистам отказали — в письме за подписью первого заместителя главы горадминистрации Виктора Деньгуба говорится, что «длина колонны из 150 автомобилей создаст помехи для передвижения остальных участников дорожного движения».

«Каким образом может помешать движению в нашем городе автопробег? Это просто отговорки, так можно и про Бессмертный полк сказать. Вы чего? Это всё, что у народа осталось, чистое, настоящее, незабываемое. Хватит бумажки ваши размножать, не мешайте жить людям», — просит Дмитрий.

Изданию «Брянские новости» местные власти 6 мая пояснили, что никто не запрещает проводить автопробег в других местах, «центральные улицы подготовили к празднованию и шествию горожан. Из соображений безопасности здесь решили ограничить движение транспорта».

«Почему народ ничего не знает о шествии?» — спрашивает Татьяна.

«Более тупой отмазки нельзя придумать. Оказывается, они не отказывали, просто шествие по городу будет. Это в какой программке написано о массовом шествии народа 9 мая?» — возмущается Геннадий.

Автопробег г. Новозыбков 9 мая2018 Цитата из видео на YouTube

После возмущения жителей в социальных сетях городские власти 7 мая так объяснили свой запрет: организаторы неправильно оформили пакет документов и не согласовали действия с Роспотребнадзором.

«Ситуация с пробегом возникла в связи с подачей организаторами неполного пакета документов. На сегодняшний день, благодаря совместной работе администрации, Совета и активистов, все юридические нюансы устранены. Документы дорабатываются. Пробег состоится по плану. Прошу вас при участии в пробеге соблюдать все нормы. Праздник Великой Победы у нас не заберёт никто! С наступающим. Добра, оптимизма и успехов», — написал 7 мая на своей странице в социальной сети глава Новозыбковского городского округа Александр Щипакин.

Региональный Роспотребнадзор согласовал автопробег при условии, что участники будут пользоваться масками и антисептиками, перед началом проведут термометрию и не забудут про социальную дистанцию. Сбор экипажей назначен 9 мая на 10:30 у памятника воинам-водителям, участникам Великой Отечественной войны.