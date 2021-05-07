Грозный, , 17:38 — REGNUM 7 мая в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках первого матча 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Ахмат» примет «Тамбов». Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Бригада арбитров: Алексей Матюнин | Арам Петросян | Владислав Назаров | Александр Машлякевич.

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семенов, Нижич, Ненахов, Исмаэль, Полярус, Харин, Тимофеев, Якну, Ильин.

Скамейка запасных: Анхель, Адуев, Бериша, Кадыров, Альмаси, Кармаев, Мелихов, Пуцко, Алсултанов, Кадыров, Быстров, Садулаев.

«Тамбов»: Сямюк, Денисов, Герман, Кайков, Васиев, Мартынов, Карп, Бавин, Кабахидзе, Алиев, Архипов.

Скамейка запасных: Нусуев, Еркин, Гигашвили, Климов, Терехов, Дроздов, Сычев, Минаев, Ахмаев.

На данный момент «Ахмат» после 28-ти сыгранных туров с 36-ю очками идет на 11-й позиции в турнирной позиции РПЛ. «Тамбов» с 13-ю очками остается на последней строчке.