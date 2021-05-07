Москва, , 17:34 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетил обновленный «Поезд Победы» в Москве. Такие экспозиции необходимы современной молодежи, подчеркнул он.

Андрей Турчак стал одним из первых посетителей обновленной экспозиции «Поезда Победы» на Белорусском вокзале. К составу добавили уникальный вагон, посвященный защитникам Брестской крепости — солдатам и командирам Красной Армии, а также женщинам и детям — членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя.

Участники экскурсии посетили фрагмент довоенной жилой комнаты, затем — фрагмент ДОТа. Рядом с ним расположены мультимедийные экраны со сценами нападения на Брестскую крепость. Кроме того, в составе есть вагоны, посвящённые блокадному Ленинграду, концелагерям, Сталинградской битве и Победе. В одном из вагонов авторы запечатлели героев войны, которые не дожили до 9 мая.

«Создателям удалось вместить все — и тяжесть, и горечь, и лишения, и саму Победу. Проект отвечает на вопрос, почему по прошествии стольких лет мы продолжаем отдавать дань памяти тем, кто погиб в те годы, трудился в народном хозяйстве, восстанавливал экономику нашей страны», — подчеркнул Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», таких проектов должно быть больше — особенно в свете посягательств на историческую память.

«Чем дальше от тех событий, тем меньше их свидетелей. И тем больше попыток переписать историю, оправдать нацистских преступников, стереть из памяти подвиг нашего народа. Поэтому такие современные проекты, как «Поезд Победы» — это как хорошая прививка для нашей молодежи», — заключил Андрей Турчак.

«Поезд Победы» — это единственная в мире иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В основе экспозиции — история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, водившая в период Великой Отечественной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Каждый вагон в составе поезда-музея расскажет о событиях 1941−1945 гг., часть экспозиции — мультимедийная.

Поезд-музей впервые запустили в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей посетили 85 000 человек, а маршрут прошел через 38 городов в 27 регионах нашей страны.