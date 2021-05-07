Москва, 7 мая 2021, 17:30 — REGNUM Треть сельскохозяйственных земель мира сегодня относятся к деградированным, и их площадь продолжает расти. На это обратил внимание заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по финансам и международным проектам Александр Шарабайко, выступая на Глобальном симпозиуме Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по биоразнообразию почв.
Шарабайко в своём докладе напомнил, что по прогнозу ООН к 2050 году рост населения планеты превысит 2 млрд человек, что потребует значительного увеличения производства продовольствия — с 8,4 млрд тонн до 13,5 млрд тонн в год. Без сохранения плодородных почв человечество не сможет производить необходимые объемы продуктов питания.
Шаробайко подчеркнул, что выпускаемые ФосАгро 53 марки удобрений помогают аграриям производить качественные и доступные продукты питания в 102 странах мира на всех обитаемых континентах.
Кроме того, ФосАгро поддерживает ключевые почвенные инициативы, такие как Глобальное почвенное партнерство ФАО. Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН компания реализует проект «Доктора для почв» (Global Soil Doctors Programme), обучая фермеров устойчивому использованию почв и повышению их плодородия. Также ФосАгро помогает созданию Глобальной сети почвенных лабораторий GLOSOLAN в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
В своём выступлении на симпозиуме директор Отдела мобилизации ресурсов и партнерства с частным сектором ФАО Александр Джонс заявил, что ФосАгро проводит большую работу в области экологизации сельского хозяйства и перехода на применение минеральных удобрений, свободных от опасных для здоровья человека и почв концентраций тяжёлых металлов.
Глобальный симпозиум Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по биоразнообразию почв проходил 19−22 апреля в виртуальном формате. Его целью стало восполнение критических пробелов в знаниях о биоразнообразии почв и содействие обсуждению политиками, бизнесом, учеными, практиками и другими заинтересованными сторонами тех решений, которые позволят жить в гармонии с природой и в конечном итоге достичь целей устойчивого развития за счет сохранения биоразнообразия почв.
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