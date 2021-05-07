Москва, , 17:30 — REGNUM Треть сельскохозяйственных земель мира сегодня относятся к деградированным, и их площадь продолжает расти. На это обратил внимание заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по финансам и международным проектам Александр Шарабайко, выступая на Глобальном симпозиуме Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по биоразнообразию почв.

Шарабайко в своём докладе напомнил, что по прогнозу ООН к 2050 году рост населения планеты превысит 2 млрд человек, что потребует значительного увеличения производства продовольствия — с 8,4 млрд тонн до 13,5 млрд тонн в год. Без сохранения плодородных почв человечество не сможет производить необходимые объемы продуктов питания.

«Как один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений мы чувствуем свою ответственность за продовольственную безопасность и экологию, — отметил Александр Шарабайко. — Наши удобрения, в составе которых отсутствуют опасные для здоровья человека и почв концентрации кадмия и других токсичных веществ, позволяют решать целый комплекс задач, включая сохранение естественного почвенного плодородия, обеспечение растений необходимыми элементами питания, при этом применяя щадящие технологии обработки почвы, предотвращая выбросы углекислого газа».

Шаробайко подчеркнул, что выпускаемые ФосАгро 53 марки удобрений помогают аграриям производить качественные и доступные продукты питания в 102 странах мира на всех обитаемых континентах.

Кроме того, ФосАгро поддерживает ключевые почвенные инициативы, такие как Глобальное почвенное партнерство ФАО. Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН компания реализует проект «Доктора для почв» (Global Soil Doctors Programme), обучая фермеров устойчивому использованию почв и повышению их плодородия. Также ФосАгро помогает созданию Глобальной сети почвенных лабораторий GLOSOLAN в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

«В этом году ФосАгро исполняется 20 лет, на протяжении которых нашим приоритетом остаются защита окружающей среды, здоровье человека и почв, — заверил Александр Шаробайко. — Философия ФосАгро — не только обеспечить клиентов по всему миру качественной продукцией, но и сохранить природу для будущих поколений, способствуя достижению целей устойчивого развития».

В своём выступлении на симпозиуме директор Отдела мобилизации ресурсов и партнерства с частным сектором ФАО Александр Джонс заявил, что ФосАгро проводит большую работу в области экологизации сельского хозяйства и перехода на применение минеральных удобрений, свободных от опасных для здоровья человека и почв концентраций тяжёлых металлов.

«У ФАО и ФосАгро большой опыт обмена технической информацией. Защита почвенного разнообразия — это очень большой и комплексный вопрос, и ФАО гордится тем, что участвует в его решении совместно с ФосАгро», — подчеркнул Джонс.

Глобальный симпозиум Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН по биоразнообразию почв проходил 19−22 апреля в виртуальном формате. Его целью стало восполнение критических пробелов в знаниях о биоразнообразии почв и содействие обсуждению политиками, бизнесом, учеными, практиками и другими заинтересованными сторонами тех решений, которые позволят жить в гармонии с природой и в конечном итоге достичь целей устойчивого развития за счет сохранения биоразнообразия почв.

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