Москва, , 17:29 — REGNUM Автолюбителям в Российской Федерации, которые не придают значения недочетам в автомобиле или своему поведению на дороге, напомнили о так называемых неожиданных штрафах эксперты портала Autonews.

Так, прежде всего могут оштрафовать водителя, если в транспортном средстве не будет одного из зеркал заднего вида. Автомобиль считается неисправным, поэтому инспектор ГИБДД выпишет владельцу штраф в размере 500 рублей. При этом вплоть до устранения проблемы нельзя будет продолжать движение на машине.

Кроме того, за стоянку с нарушением парковочной линии автолюбителя могут оштрафовать также на 500 рублей. А вот оштрафовать водителя на 2,5 тыс. рублей, который приехал из другого региона, могут за стоянку под знаком «Парковка только для резидентов».

За парковку на закругленных треугольниках, которые должны оставаться свободными, в Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен штраф в 3 тыс., а в регионах — в 2 тыс. рублей.

Водителям можно только в случае крайней необходимости останавливаться на так называемом «островке безопасности», когда другие участки дорожного движения представляют большую угрозу. За нарушение автолюбителям грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

Также инспектор ДПС может выписать владельцу «стального коня» штраф в 500 рублей и запретить продолжить движение за наличие трещин размером более 10 сантиметров на лобовом стекле (со стороны обзора водителя). Нарушением со стороны автолюбителя также считается, если на транспортном средстве установлены не предусмотренные конструкцией багажник, спойлер, фаркоп и другое оборудование.

Кроме того, водителям в Москве советуют не оставлять на стоянке машину без госномеров, так как транспортное средство могут отправить на штрафстоянку.