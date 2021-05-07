Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Более 900 деревьев и кустарников посадили в Петербурге в текущем году в рамках акции «Сад памяти», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Помимо профессиональных садовников в акции приняли личное участие около 150 горожан.

Посадка сирени на Марсовом поле Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Как сообщили 7 мая в городском комитете по благоустройству, сегодня на Марсовом поле под руководством специалистов садово-паркового предприятия горожане высадили 180 кустов сирени. В майские праздники 50 кустов сирени посадили на Большом проспекте Васильевского острова, 12 черешчатых дубов — в парке Интернационалистов, 10 лип — в Буферном парке у мемориала «Ополченцы».

Александровский парк пополнился 100 кустами форзиции, бульвар по Варшавской улице — 39 березами, сад на улице Верности — 75 елями, сквер Катерников — 43 рябинами и кленами, парк на улице Инструментальщиков в Сестрорецке — 55 соснами.

Напомним, в ходе международной акции «Сад памяти» на территории России и других государств планируется высадить 27 миллионов деревьев — по числу потерь СССР в той войне. В Петербурге памятные посадки деревьев и кустарников пройдут по 98 адресам во всех районах города.

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