Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Американская поп-группа OneRepublic выпустила новую песню под названием Run. Композиция уже доступна на цифровых площадках.

Вместе с синглом вышел и клип. Действие видео происходит на съемочной площадке, где вокалист группы Райан Теддер появляется в разных образах на фоне декораций кино.

Добавим, что сингл Run войдет в альбом Human, премьера которого должна состояться в 2021 году. Точная дата выхода пластинки пока неизвестна.

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