Мосальск, Калужская область, 7 мая, 2021, 17:41 — ИА Регнум. На территории мемориального комплекса «Барсуки» 7 мая состоялось торжественное мероприятие «Сквозь призму памяти», посвящённое 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ключевым событием стало перезахоронение останков бойца отряда «Особые» отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР Сергея Митюшина. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На территории мемориального комплекса «Барсуки» перезахоронили останки бойца отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР

У мемориала, где покоится более семи тысячи останков воинов, состоялся митинг. Обращаясь к его участникам, губернатор Владислав Шапша отметил: «Сегодня мы отдаем последние воинские почести Сергею Николаевичу Митюшину, бойцу отряда «Особые» отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР. Одному из четырехсот тысяч бойцов, которые погибли на территории Калужской области. Одному из 40 тысяч солдат, которых бережно подняли из земли наши поисковики. Прошло много лет, но каждый год земля отдает нам останки наших героев. Наш долг поднять и захоронить каждого бойца, который погиб на этой земле». В результате спецопераций бойцов ОМБСБОН НКВД СССР на территории региона в 1942 году было пущено под откос 24 вражеских эшелона, уничтожено более 2,5 тысяч солдат и офицеров противника, оказана помощь 12 партизанским отрядам, ликвидировано 97 карателей и 24 пособника фашистам. В июле 1942 года при выходе из вражеского тыла в неравном бою с частями немецко-фашистских войск практически весь личный состав спецотряда погиб. Благодаря поисковикам удалось найти и опознать еще одного бойца отряда — Сергея Николаевича Митюшина 1917 года рождения. Останки Сергея Митюшина были преданы земле. Ему было 25 лет, когда вместе со своими боевыми товарищами он принял смертный бой. После салютной группы в честь павших воинов последовала минута молчания. Родственникам Сергея Митюшина передали кисет с землей и личные вещи погибшего бойца. Участники митинга возложили цветы на могилу Сергея Митюшина и к воинскому мемориалу.

Комплекс «Барсуки» — скорбная достопримечательность Мосальской земли. В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли ожесточенные бои с фашистскими оккупантами. В настоящее время окрестности, прилегающие к деревням Барсуки, именуются «Долиной Смерти». В 1987 году по инициативе калужских ветеранов 154 стрелковой дивизии 50-й армии в Барсуках установлен памятник в форме стелы. В этом же году здесь появилась первая братская могила. В 1996 году установлен мемориальный комплекс. В 2011 году была возведена часовня в честь великомученика Георгия Победоносца. В 2016 году состоялось торжественное открытие стелы с 12 мемориальными плитами, на которых увековечены имена 600 солдат и офицеров захороненных в братских могилах.