Лондон, , 17:33 — REGNUM Граждане Северной Македонии, проживающие в Англии, Уэльсе и Шотландии с 20 мая смогут водить автомобиль, имея при себе лишь македонские права. Об этом 6 мая сообщило на своей официальной странице в социальной сети Facebook министерство внутренних дел страны.

Великобритания стала девятым государством, которое признает македонские права. Ожидается, что в ближайшее время македонские права будут признаны также в Северной Ирландии.

Двустороннее соглашение между Великобританией и Северной Македонией предусматривает признание категорий B, B+, E, F, K или R, она же B1.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брюсселе отметили важность железной дороги между Сербией и Македонией