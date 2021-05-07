Вашингтон, , 17:40 — REGNUM За апрель 2021 года в США появилось всего 266 тыс. новых рабочих мест, что намного меньше, чем ожидали эксперты. Об этом сообщает 7 мая Associated Press.

В апреле безработица в стране увеличилась до 6,1% с 6%. По мимо этого количество рабочих мест в промышленном секторе снизилось на 18 тыс.

Вакцинация населения, государственная поддержка и постепенный выход с карантина работают на американскую экономику, однако она пока далека от полного восстановления после пандемии коронавируса. И хотя большинство компаний начинают нанимать новых сотрудников, множество вакансий продолжают оставаться открытыми, пишет The Wall Street Journal.

28 апреля телеканал CNN со ссылкой на государственные отчеты сообщил, что не смотря на то, что экономика США начала восстанавливаться после затяжной пандемии, новый скачок, подкрепленный возрождением покупательской способности после года изоляции, все же придется «совершать из глубокой ямы».