Париж,
7 мая 2021, 17:06 — REGNUM Врач, профессор детской иммунологии и исследователь в области биологии Алан Фишер, возглавляющий кафедру экспериментальной медицины в Collège de France, 6 мая в интервью Le Parisien рассказал о вакцинации детей и подростков от COVID-19 и использовании препарата AstraZeneca.
Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca
(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília
«Во Франции вакцинация подростков с 16 лет разрешена 6 мая и только вакциной Pfizer, поскольку исследования показали, что эта вакцина безопасна и эффективна в этом возрасте. Но это касается подростков с высоким риском тяжелой формы COVID-19. Например, подростки с диабетом не являются группой с высоким риском по сравнению с подростками с пересаженными органами, тяжелой химиотерапией, некоторыми редкими генетическими заболеваниями».
Алан Фишер
Иммунолог выступил за вакцинацию от COVID-19 и детей, но подчеркнул, что рисковать не стоит.
«В эффективности мало сомнений, потому что у детей хорошая иммунная система — даже лучше, чем у взрослых. Единственное, что нужно проверить, так это безопасность вакцинации. Скоро начнутся клинические испытания для детей младше 12 лет. Вакцинация будет способствовать коллективному иммунитету и не позволит вирусу распространяться».
Алан Фишер
На вопрос, почему правительство не начинает прививать людей от 18−26 лет, Фишер ответил, что «в идеальном мире прививают всех сразу. Реальность такова, что доз не хватает. Поэтому мы решили сначала иммунизировать самых слабых, чтобы как можно быстрее уменьшить количество госпитализаций и смертей. Если сначала сделать прививку молодежи, то более уязвимые слои населения будут без защиты и находиться под риском».
Также иммунолог выступил за использование препарата AstraZeneca, одним из очень редких побочных эффектов которого является тромбоз и который на данный момент во Франции разрешён для вакцинации лиц старше 55 лет.
«Для тех, кто старше 55 лет, вакцина AstraZeneca имеет фантастически положительное соотношение плюсов и минусов. Она защищает так же, как Pfizer и Moderna. Напомню, что во Франции было зарегистрировано двадцать восемь известных случаев тромбоза на 3,5 миллиона человек, вакцинированных AstraZeneca. В масштабе страны, если дать людям возможность не использовать его, это задержит кампанию вакцинации. Поэтому необходимо, чтобы люди, имеющие возможность прививаться AstraZeneca, были вакцинированы. Иначе мы потеряем жизни».
Алан Фишер
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