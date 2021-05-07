Париж, , 17:06 — REGNUM Врач, профессор детской иммунологии и исследователь в области биологии Алан Фишер, возглавляющий кафедру экспериментальной медицины в Collège de France, 6 мая в интервью Le Parisien рассказал о вакцинации детей и подростков от COVID-19 и использовании препарата AstraZeneca.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília

Алан Фишер «Во Франции вакцинация подростков с 16 лет разрешена 6 мая и только вакциной Pfizer, поскольку исследования показали, что эта вакцина безопасна и эффективна в этом возрасте. Но это касается подростков с высоким риском тяжелой формы COVID-19. Например, подростки с диабетом не являются группой с высоким риском по сравнению с подростками с пересаженными органами, тяжелой химиотерапией, некоторыми редкими генетическими заболеваниями».

Иммунолог выступил за вакцинацию от COVID-19 и детей, но подчеркнул, что рисковать не стоит.

Алан Фишер «В эффективности мало сомнений, потому что у детей хорошая иммунная система — даже лучше, чем у взрослых. Единственное, что нужно проверить, так это безопасность вакцинации. Скоро начнутся клинические испытания для детей младше 12 лет. Вакцинация будет способствовать коллективному иммунитету и не позволит вирусу распространяться».

На вопрос, почему правительство не начинает прививать людей от 18−26 лет, Фишер ответил, что «в идеальном мире прививают всех сразу. Реальность такова, что доз не хватает. Поэтому мы решили сначала иммунизировать самых слабых, чтобы как можно быстрее уменьшить количество госпитализаций и смертей. Если сначала сделать прививку молодежи, то более уязвимые слои населения будут без защиты и находиться под риском».

Также иммунолог выступил за использование препарата AstraZeneca, одним из очень редких побочных эффектов которого является тромбоз и который на данный момент во Франции разрешён для вакцинации лиц старше 55 лет.

Алан Фишер «Для тех, кто старше 55 лет, вакцина AstraZeneca имеет фантастически положительное соотношение плюсов и минусов. Она защищает так же, как Pfizer и Moderna. Напомню, что во Франции было зарегистрировано двадцать восемь известных случаев тромбоза на 3,5 миллиона человек, вакцинированных AstraZeneca. В масштабе страны, если дать людям возможность не использовать его, это задержит кампанию вакцинации. Поэтому необходимо, чтобы люди, имеющие возможность прививаться AstraZeneca, были вакцинированы. Иначе мы потеряем жизни».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон рассказал, в каких случаях запись на вакцинацию будет доступна всем