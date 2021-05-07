Париж, 7 мая, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Врач, профессор детской иммунологии и исследователь в области биологии Алан Фишер, возглавляющий кафедру экспериментальной медицины в Collège de France, 6 мая в интервью Le Parisien рассказал о вакцинации детей и подростков от COVID-19 и использовании препарата AstraZeneca.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

Алан Фишер «Во Франции вакцинация подростков с 16 лет разрешена 6 мая и только вакциной Pfizer, поскольку исследования показали, что эта вакцина безопасна и эффективна в этом возрасте. Но это касается подростков с высоким риском тяжелой формы COVID-19. Например, подростки с диабетом не являются группой с высоким риском по сравнению с подростками с пересаженными органами, тяжелой химиотерапией, некоторыми редкими генетическими заболеваниями».

Иммунолог выступил за вакцинацию от COVID-19 и детей, но подчеркнул, что рисковать не стоит.

Алан Фишер «В эффективности мало сомнений, потому что у детей хорошая иммунная система — даже лучше, чем у взрослых. Единственное, что нужно проверить, так это безопасность вакцинации. Скоро начнутся клинические испытания для детей младше 12 лет. Вакцинация будет способствовать коллективному иммунитету и не позволит вирусу распространяться».

На вопрос, почему правительство не начинает прививать людей от 18−26 лет, Фишер ответил, что «в идеальном мире прививают всех сразу. Реальность такова, что доз не хватает. Поэтому мы решили сначала иммунизировать самых слабых, чтобы как можно быстрее уменьшить количество госпитализаций и смертей. Если сначала сделать прививку молодежи, то более уязвимые слои населения будут без защиты и находиться под риском».

Также иммунолог выступил за использование препарата AstraZeneca, одним из очень редких побочных эффектов которого является тромбоз и который на данный момент во Франции разрешён для вакцинации лиц старше 55 лет.