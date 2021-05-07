Салерно, Италия, , 17:05 — REGNUM 7 мая в Салерно на стадионе «Стадио Аречи» в рамках предпоследнего 37-го тура итальянской Серии B 2020/21 «Эмполи» уступил «Салернитане» со счетом 0:2. Два мяча в составе хозяев забили Лука Богдан и Андре Андерсон на 32-й и 90+3-й минуте соответственно. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Салернитана», одержав важнейшую победу и набрав 66 очков, вернулась на вторую строчке в турнирной таблице Серии B. Завершение сезона на втором месте позволит команде напрямую выйти в высший дивизион. «Эмполи» с 70-ю очками остался на первой позиции.

Составы команд:

«Салернитана»: Белец, Дьомбер, Богдан, Весели (Мантовани, 46'), Кулибали (Скьявоне 79'), Ярожинский (Купиш, 68'), Ди Таккио, Касасола, Капецци, Гондо (Андерсон, 80'), Тутино (Дюрич, 63').

«Эмполи»: Бриньоли, Терзич, Касале, Фьямоцци (Камбьясо, 66'), Вити, Крочата (Матос, 56'), Бандинелли (Журковский, 56'), Риччи (Байрами, 73'), Дамиани, Манкузо (Оливьери, 56'), Морео.

Эта победа стала для «Салернитаны» первой в последних пяти встречах с «Эмполи». В последний раз «Салернитана» обыгрывала «Эмполи» 14 февраля 1999-го года в рамках Серии А.