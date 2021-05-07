Москва, , 18:05 — REGNUM Сестра телеведущей Ольги Бузовой, Анна решила не общаться со своими подписчиками в социальных сетях. Об этом она рассказала 7 мая в историях своего Instagram-аккаунта.

Один из подписчиков Анны Бузовой написал ей в социальной сети: «С такой сестрой и врагов не надо! Хоть бы тебя парализовал инсульт еще раз! И желательно навсегда!!!» После такого «пожелания» Анна Бузова решила отключить комментарии под своими постами и перестать читать сообщения от подписчиков, о чём их и предупредила.

Ранее фанаты Ольги Бузовой раскритиковали Анну за слишком «радостные» публикации в соцсетях. Подписчики считают такие посты недопустимыми, так как в это время телеведущая находится в больнице.

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