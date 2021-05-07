Рим, 7 мая, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 6 мая прибыл в итальянскую Фиренцу, где принял участие в ежегодной конференции на тему «Состояние союза».

Facebook.com/edirama.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе конференции Рама прокомментировал пресловутый «неофициальный документ», содержащий предложение о перекройке границ в регионе Западные Балканы, в том числе в Косово.

По словам Рамы, диалог Сербии и Косово слишком затянулся, однако самостоятельно две страны не могут его завершить.

Глава Албании отметил важность посредничества Франции и Германии в диалоге Приштины и Белграда.

Ожидается, что встреча лидеров Сербии и Косово произойдет в июне, в мае запланировано проведение подготовительных встреч на техническом уровне. Диалог между Сербией и Косово был приостановлен в октябре 2020 года. В настоящее время США более не являются конкурентами Евросоюза в деле посредничества в диалоге.