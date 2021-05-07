Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с работниками лесного хозяйства и добровольцами движения «Волонтеры Победы» 7 мая участвовал в высадке аллеи груш, жасмина и сирени у мемориала девушкам-лесорубам во Всеволожском районе Ленобласти. Мероприятие было организовано в рамках международной акции «Сад памяти».

«В годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором бригада девушек заготавливала дрова для блокадного Ленинграда, и этот лагерь был разбомблен противником <…> В 2020 году лесники, сотрудники комитета по природным ресурсам совместно с «Ленобллесом» установили памятник, высадили аллею из 75 лип, разбили здесь цветники. Мы сегодня посадили груши, жасмин, сирень. Здесь появится фруктовый сад, который будет напоминать о подвиге наших ленинградских девчат», — рассказал губернатор.

Десять девушек-лесорубов погибли в результате фашистского артобстрела 23 августа 1942 года. Их похоронили в братской могиле на месте падения вражеского снаряда, оборвавшего молодые жизни.

Всего в рамках акции «Сад памяти» запланировано около 30 массовых посадок 90 тысяч деревьев на общей площади порядка 40 га у мемориалов, в парках, на общественных территориях и во всех 19 лесничествах региона.

Акция «Сад памяти» проводится второй год подряд по поручению президента России Владимира Путина. В этом году она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. По всей России планируется высадить 27 миллионов деревьев — в память о каждом из погибших в годы войны.

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