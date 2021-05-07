Подгорица, , 16:58 — REGNUM Министерство внутренних дел Черногории внесло поправки в Свод правил в части, касающейся размера минимальной заработной платы для иностранных граждан, с тем чтобы их заработная плата была скорректирована до минимального размера оплаты труда в Черногории.

«Таким образом, устраняется дилемма, существовавшая при применении предыдущего свода правил, и права домашнего труда приравниваются к правам иностранных рабочих, т. е. та же самая работа будет оплачиваться одинаково, независимо от того, откуда она», — сообщили в МВД.

Положение будет применяться с 1 июля. С этого времени размер минимальной зарплаты в стране составит 250 евро.