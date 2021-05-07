Подгорица, , 16:55 — REGNUM На территории Черногории зарегистрировано более 400 компаний из Турции, такие данные огласили на встрече посол Турции в Черногории Сонгуль Озан и исполняющий обязанности директора Управления по инспекционным вопросам Илир Харасани.

«Было решено, что в ближайшее время состоится встреча с представителями этих компаний, чтобы решить проблемы, с которыми они сталкиваются, такие как непонимание языка и наших правовых норм», — добавили в управлении по инспекционным вопросам.