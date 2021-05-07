Алабама, США, , 17:44 — REGNUM Предполагаемый к принятию документ с текстом о легализации марихуаны получил двухпартийную поддержку в американском штате Алабама. Об этом сообщает телеканал CNN.

Палата представителей штата Алабама одобрила законопроект о легализации продажи марихуаны в рекреационных целях, отдав 68 голов «за» и 34 «против», утром 6 мая.

Теперь для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Сенат и подписать губернатор штата.

Напомним, первыми штатами, легализовавшими марихуану в 2012 году, стали Колорадо и Вашингтон. Сейчас этот наркотик разрешен для использования в личных целях в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Аляска, Арканзас, Аризона, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Мэн, Мичиган, Монтана, Невада, Орегон и Вермонт.