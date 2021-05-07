Москва, 7 мая, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Российская Федерация призывает все страны отказаться от силовых методов разрешения споров и руководствоваться целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, заявил 7 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

« Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава ООН », — сказал Лавров н а онлайн-заседании Совета Безопасности ООН.

По словам главы МИД РФ, это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что односторонние ограничительные меры Евросоюза в отношении России не останутся без ответа. По его словам, заразительной становится манера «прибегать к односторонним рестрикциям в обход СБ ООН». По словам Лаврова, ЕС «так охотно подхватил моду, которую ввели США».

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