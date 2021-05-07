Москва, , 18:04 — REGNUM Певица Манижа Сангин выпустила новую песню под названием «Держи Меня Земля». Композиция доступна на цифровых площадках с 7 мая.

Вместе с синглом вышел и клип на него. «Мы рождены землей и в минуты отчаяния, слабости, горя кидаемся к ней, припадаем сердцем, чтобы успокоить боль, найти силы, найти баланс», — написала певица под видео.

Добавим, что уже 18 мая 2021 года Манижа примет участие в конкурсе песни «Евровидение», который состоится в Роттердаме (Нидерланды). Если исполнительница от России наберёт достаточное количество баллов — она пройдет в финал, который пройдёт 22 мая 2021 года.

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