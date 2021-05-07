Тирана, , 17:42 — REGNUM В Албании 6 мая в результате обследования 2818 человек выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Еще 894 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 131 510 случаев заражения коронавирусом. 114 362 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2406 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и за три месяца сократилось почти втрое. Сейчас число активных случаев заражения составляет 14 742, из них абсолютное большинство — 12 431 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 111 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100. Число активных случаев заражения за три месяца сократилось на 15 тысяч.

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