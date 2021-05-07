Мадрид, , 16:37 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» рассматривает 23-летнего нападающего миланского «Интера» и национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса в качестве главной цели летнего трансферного окна. Об этом 7 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Аргентинский нападающий будет призван решить проблемы «Реала» в атаке. В текущем сезоне «сливочные» забили 58 голов в 34-х турах испанской Примеры. Это самый низкий показатель за после 22 года. Столько же «Реал» забил за 38 туров в сезоне 1999/2000. В том сезоне «сливочные» заняли пятое место, пропустив вперед «Депортиво», «Барселону», «Валенсию» и «Сарагосу».

В текущем сезоне Лаутаро принял участие в 34-х матчах итальянской Серии А, в которых отметился 15-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. Футболист идет на 10-м месте в списке бомбардиров текущего сезона итальянского первенства. При этом он второй самый молодой в этом топе (моложе лишь 21-летний Душан Влахович, забивший 19 мячей). Также Мартинес единственный топ-форвард Серии А, забивший все голы с игры.

Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 70 миллионов евро. Контракт Лаутаро с «нерадзурри» рассчитан до 30-го июня 2023-го года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен расстаться с 30-летним нападающим сборной Бельгии Эденом Азаром в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает Азара в 40 миллионов евро. Бельгиец присоединился к «сливочным» летом 2019-го года за 100 миллионов евро.