Таллин, , 16:35 — REGNUM Все официальные мероприятия с участием муниципальных и государственных служащих Эстонии пройдут в период с 7 по 9 мая в связи с Днем Европы (праздником создания Евросоюза) и Днем матери (официальном варианте праздника 8 марта — ИА REGNUM). Об этом сообщил пресс-релиз представительства Европейской комиссии и бюро Европейского парламента в cтране.

Отмечается, что по этому случаю центральные площади Таллина, Пярну, Нарвы, Выру, Йыхви, Курессааре, Кярдла и Хаапсалу будут украшены цветочными инсталляциями, оформленными в виде флагов ЕС и Эстонии.

В полдень 9 мая с башни таллинской протестантской церкви Св. Иоанна прозвучит гимн Евросоюза «Ода к радости». Цветочную инсталляцию в столице откроют мэр Михаил Кылварт и комиссар Европейского союза по энергетике от Эстонии Кадри Симсон, которые после этого отправятся на игру по ориентированию.

В Таллине, Пярну, Нарве, Хаапсалу, Йыхви, Курессааре, Кярдла, Пылва и Выру состоятся мероприятия по игровому ориентированию, которое можно будет пройти с помощью приложения на смарт-устройстве. Цель игры — пройти через все пункты назначения или контрольные точки, показанные на карте, и собрать очки, правильно отвечая на вопросы об истории ЕС. Среди всех, кто пройдет игру, будут разыграны десять подарочных карт стоимостью 300 евро каждая.

День Европы отмечается в странах ЕС ежегодно 9 мая. В этот день в 1950 году министр иностранных дел Франции Робер Шуман произнес речь в Париже и представил идею нового политического сотрудничества в Европе, которое сделало бы войну между народами Европы немыслимой. Менее чем через год было подписано соглашение о создании этой организации, и европейские страны начали экономическую и политическую интеграцию. Предложение Шумана считается началом нынешнего Европейского союза.

1 мая 2021 года Эстония отметила 17-летие в составе Европейского союза.