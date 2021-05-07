7 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в Белоруссии готовы провести досрочные выборы президента, но только параллельно с новыми выборами главы государства в США.

Оксана Переможенко, , 17:14 — REGNUM В Белоруссии готовы провести досрочные выборы президента, но только параллельно с новыми выборами главы государства в Соединенных Штатах Америки, заявил 7 мая белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — сказал Лукашенко.

Заявление белорусского лидера обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие сравнили белорусского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что хотели бы, чтоб на некоторое время Лукашенко занял бы место Владимира Зеленского.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. 2019 President.gov.by

«Интересно, сам это придумал или, может, подсказал кто-то?» — задался вопросом Владимир М.

«Молодец, батька, не прогибается, как некоторые…» — добавил Александр Ф.

«Где Америка суёт своё рыло, там обязательно начинается конфликт!!! Коренные жители Америки до сих пор живут в резервации, а эти чмошники лезут в чужие страны!» — написала Любовь Т.

«Интересно, был бы Батька столь самоуверен, если бы не поддержка России? Я помню его лицо, когда он встречался с Путиным, когда начиналась вся эта заваруха в Минске после прошлогодних президентских выборов…» — отметил Тарас Т.

«Был бы у нас такой Лукашенко и майдана не было бы», — написала Людмила.

«Дайте его в аренду на день», — попросил Аndrei M.

«За день не успеет)) Но на годик-два — это да, навел бы шороху…» — ответил Ли на реплику Аndrei M.

«Не прогибается, в отличие от нашего зелёного», — пишет Ilya.

«Красавчик! Бацька всиейи Гамэрыкы», — иронизирует Mariu.

Александр Лукашенко нарезает арбуз President.gov.by

«Ну так в чём проблема? Проведут и снова назначат (слово «назначат» зачеркнуто) изберут Байдена, ещё и с бОльшим отрывом», — считает Глеб Ч.

«Т. е. Лукашенко сказал: перевыборы состоятся после дождика в четверг», — добавила Natali S.

«Беларусы ещё взвоют без Лукашенко. Не сразу, но взвоют», — считает Риса.

«Ой, затроллил, Григорич», — написал Dmitrii M.

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Напомним, 20 апреля депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии, заявил, что треть населения Украины желает видеть Александра Лукашенко своим президентом и тяготеют к Белоруссии.