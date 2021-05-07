Пекин, , 16:26 — REGNUM

Правительство Китайской Народной Республики призвало прекратить применять односторонние санкции в обход Совета безопасности ООН и делить мир по идеологическим границам. Об этом 7 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, санкции и другие ограничительные меры должны использоваться только тогда, когда любые другие меры уже исчерпаны и только тогда, когда это будет способствовать политическому урегулированию.

« Любые односторонние шаги и меры, которые идут в обход Совбеза ООН, являются нелегитимными, и от них нужно отказаться , — сказал он на онлайн-заседании СБ ООН. — Раскол мира по идеологическим границам противоречит принципу многосторонности ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкензаявил, что США намерены ввести санкции против ответственных за «подавление демократии» в Гонконге.

Как пояснил Блинкен, Китай фактически «подавил демократию» в Гонконге, поэтому администрация Белого дома намерена предпринять ряд действий против ответственных за это. В частности, госсекретарь США уточнил, что будут введены санкции, в том числе запрет на въезд в Соединённые Штаты.

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