Пекин, 7 мая 2021, 16:26 — REGNUM
Правительство Китайской Народной Республики призвало прекратить применять односторонние санкции в обход Совета безопасности ООН и делить мир по идеологическим границам. Об этом 7 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
По его словам, санкции и другие ограничительные меры должны использоваться только тогда, когда любые другие меры уже исчерпаны и только тогда, когда это будет способствовать политическому урегулированию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкензаявил, что США намерены ввести санкции против ответственных за «подавление демократии» в Гонконге.
Как пояснил Блинкен, Китай фактически «подавил демократию» в Гонконге, поэтому администрация Белого дома намерена предпринять ряд действий против ответственных за это. В частности, госсекретарь США уточнил, что будут введены санкции, в том числе запрет на въезд в Соединённые Штаты.
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