Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Американская певица P!nk выпустила новую песню под названием All I Know So Far. Композиция стала доступна на стриминговых платформах с 7 мая.

Сингл All I Know So Far является заглавной песней документального фильма о певице. Режиссёром киноленты стал Майкл Грейси, снявший мюзикл «Величайший шоумен».

Добавим, что премьера фильма о жизни P! nk с одноименным названием All I Know So Far состоится 21 мая 2021 года. Фильм выйдет на платформе Amazon Prime Video.

