Таллин, , 16:25 — REGNUM Запад, а вместе с ним и Эстония, пытаются выставить русских в качестве подлежащей уничтожению «неполноценной расы», подобно тому, как Гитлер делал это в отношении евреев. Такое заявление, по сообщению sputnik-meedia.ee, сделал председатель «Народной партии коренных эстонцев» Харри Раудвере в эфире радиостанции Nоmme Raadio.

«На протяжении последних лет я не помню, чтобы русские вынашивали агрессию в отношении кого-либо. С другой стороны, можно посмотреть на Америку, которая так жаждет победить Москву и с этой целью натравливает на нее всех своих сателлитов», — заявил Раудвере.

Эстонский политик напомнил, как на чемпионате мира по шашкам в Польше у представительницы России прямо во время финального поединка убрали с игрового стола флаг ее страны. «Мы заберем флажок у семикратного чемпиона мира по шашкам, потому что можем этим его травмировать. Точно также, как молодые эсэсовцы стояли у дверей еврейского магазина с плакатами «Не покупайте ничего у евреев, их надо просто сжигать в печи!», — заявил он.

По его мнению, нынешнее западное и эстонское общество сегодня движется к такому же сумасшествию, как во времена нацистской Германии.