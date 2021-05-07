Ханты-Мансийск, , 16:24 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 7 мая региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 51 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 7 мая в Югре зарегистрирован 56 361 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 085 человек, 793 пациента с COVID-19 скончались.