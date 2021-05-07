Магас, , 16:21 — REGNUM В Ингушетии было проведено спецмероприятие по обнаружению оружия и боеприпасов на территории села Средние Ачалуки. Сотрудники управлений ФСБ и МВД обнаружили целый аресенал вооружения у двоих местных жителей, сообщили 7 мая в пресс-службе МВД по региону.

Так, в числе изъятого в ходе обысков у 28-летнего жителя села числятся два унифицированных запала к гранатомету, две боевые осколочные гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство, травматический пистолет и 250 единиц различных боеприпасов к ручному стрелковому оружию.

У другого жителя села 29 лет были обнаружены два самодельных взрывных устройства, самодельный пистолет, изготовленный на базе пистолета Макарова, и патроны к нему. СВУ были уничтожены на месте, а остальное вооружение было изъято.

Оба владельца оружия стали фигурантами уголовных дел, их арестовали и поместили в ИВС «Малгобекский».