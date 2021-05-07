Вашингтон, , 16:07 — REGNUM В США полным ходом идет внутриполитическая борьба в части перераспределения и новой нарезки избирательных округов. Об этом напомнил российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий в своем телеграм-канале 6 мая.

Речь идет о джерримендеринге (Gerrymandering, «саламандра Герри», избирательная геометрия, избирательная география) — перераспределении и новой нарезке избирательных округов внутри каждого американского штата, которые происходят примерно раз в 10 лет. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы округов в свою пользу.

Эта политическая практика в США присутствует с начала XIX века. Суть ее в том, что границы избирательных округов внутри штата меняют для того, чтобы подобрать определенный состав избирателей. К примеру, 100 избирателей нужно поровну разделить на десять округов. Из них 40% голосуют за республиканцев, а 60% — за демократов. В зависимости от того, как пройдут линии избирательных округов, результат голосования будет различным:

Демократы выиграют шесть из десяти округов, такой вариант наиболее справедливый;

Демократы выигрывают все десять округов. Соотношение 60% к 40% внутри каждого отдельного округа сохраняется, но республиканцы не получают ничего;

Республиканцы выигрывают шесть из десяти округов за счет манипуляции с границами округов — это, собственно, и есть джерримендеринг.

В американский политической культуре для описания джерримендеринга используют следующие термины:

«упаковка» (packing) — в этом случае избирателей оппозиционной партии концентрируют в нескольких округах;

«раскалывание» (cracking) — тут оппозицию «рассеивают» по нескольким избирательным округам, создавая небольшой, но уверенный перевес правящей в штате партии.

Таким образом, избирательные округа получаются неравными по территории и составу избирателей, иногда они бывают очень странными по форме.

Против джерримендеринга в США неоднократно пытались бороться, но еще ни разу это не увенчалось успехом.

Вот сейчас после очередной переписи населения в США начался процесс «перенарезки» избирательных округов. Связано это с тем, что в 2022 году будут выборы в палату представителей Конгресса США.