Москва, , 16:06 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в пятницу, 7 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще восемь отменено; в аэропорту «Шереметьево» отменено два рейса.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Напомним, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что на сегодняшний день преждевременно говорить о том, что в Северное полушарие придёт «красная жара».