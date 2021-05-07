Москва, , 16:04 — REGNUM Компания Telegram объявила о поиске помощника для своего генерального директора Павла Дурова. Об этом говорится в публикации вакансии на сайте компании.

«Основные требования: высокий показатель IQ, свободное владение английским языком на уровне носителя языка, отличные навыки устного и письменного общения, точность и внимание к деталям, основные финансовые навыки, осмотрительность, настойчивость», — говорится в описании вакансии.

Ассистент Дурова, помимо прочего, будет обязан вести календарь главы Telegram, организовывать поездки, бронировать транспорт и жилье

Кандидату, прошедшему все этапы отбора, компания предложит задуматься о переезде в Швейцарию или ОАЭ.