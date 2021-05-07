Киев, , 16:08 — REGNUM С января по апрель 2021 года на Украине поставили на учёт 126,5 тыс. подержанных автомобилей, что вчетверо превышает количество новых машин, зарегистрированных за тот же период. Об этом сообщила 7 мая пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

"Всего с начала 2021 года украинские номера получили почти 126,5 тыс. подержанных машин, завезённых из других стран, что в четыре раза больше, чем количество регистраций новых легковых авто за тот же период», — сказано в сообщении.

В апреле жители Украины зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, что составляет 79,5% от всех машин, впервые зарегистрированных в этом месяце.

Как ранее сообщили в пресс-службе «Укравтопрома», в апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11% в сравнении с показателем марта 2021 года.

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