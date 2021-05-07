Стамбул, Турция, , 16:00 — REGNUM В Турции уже осенью-2021 будет создана отечественная вакцина от COVID-19. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 7 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после молитвы в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

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«В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от COVID-19, — сказал турецкий лидер. — Мы планируем получить вакцину к сентябрю-октябрю текущего года».

При этом Эрдоган добавил, что не только на покрытие спроса в самой Турции будет рассчитана отечественная вакцина.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в режиме видеоконференции.

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