Владивосток, , 18:03 — REGNUM Блогер Егор Оноконда (настоящее имя — Егор Онопко) из Владивостока в качестве площадки для рекламы выбрал собственную кожу. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

По данным издания, блогер на своей шее набил татуировку с аккаунтами в Instagram девяти человек. «Стоимость одного ника варьировалась от 100 000 рублей», — рассказал Оноконда.

Добавим, что по словам самого Онопко, покупатели рекламы нашлись в течение одного дня. Среди них были блогеры из Белорусии и Украины.

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