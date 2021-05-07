Ташкент, , 15:55 — REGNUM Институт энергетических проблем академии наук Узбекистана создадут на безе научно-технического центра АО «Узбекэнерго». Об этом 7 мая сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Сотрудники института займутся разработкой стратегии энергетического развития Узбекистана, а также программы развития и модернизации топливно-энергетического комплекса.

Институт будет испытывать новые технологии, энергетическое оборудование и системы на основе альтернативной энергетики. Планируется проводить исследования, на основе которых будут сформированы рекомендации по повышению энергоэффективности и энергобезопасности отраслей экономики.

Институт будет финансироваться за счет бюджета, средств министерства инновационного развития, спонсоров и других источников, не запрещенных законом.

Как сообщало ИА REGNUM, компания ACWA Power из Саудовской Аравии планирует построить в узбекистанском Каракалпакстане ветряные электростанции общей мощностью 1,5 ГВт.

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