Варшава, , 15:52 — REGNUM 7 мая в Польше отмечают День работника пожарной службы. По этому поводу президент республики Анджей Дуда вручил государственные награды заслуженным пожарным страны. Об этом сообщается на странице в Twitter главы польского государства.

«Почти 600 тысяч выездов пожарных было зафиксировано за последний год, из них только 128 тысяч выездов были связаны с тушением пожаров, в остальных случаях это были выезды на место пришествия по другим причинам, чаще всего связанных со спасением жизни, имущества, инвентаря. Пожарный — это тот, кто прибывает с помощью, так его воспринимает наше общество. Отсюда столь высокая оценка. Большое спасибо за вашу службу», — сказал Анджей Дуда, обращаясь к пожарным.

Всего государственные награды в виде медалей и орденов были вручены нескольким десяткам работникам органов пожарной безопасности Польши. Среди них были награды за выслугу лет для ветеранов пожарной службы, а также для тех, кто отметился самоотверженными поступками в своей работе.