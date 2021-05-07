Киев, 7 мая 2021, 15:59 — REGNUM Украинский институт национальной памяти (УИНП) разослал в госучреждения методички, в которых сказано о том, как надо отмечать День победы. Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
В комментариях к записи пользователи напомнили, что ООН была создана уже после завершения войны, а также поинтересовались, каков годовой бюджет УИНП.
Напомним, ранее стало известно, что радикала, вскидывавшего руку в нацистском приветствии в центре Киева, могут незначительно оштрафовать или «наказать» общественными работами.
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