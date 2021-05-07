Киев, , 15:59 — REGNUM Украинский институт национальной памяти (УИНП) разослал в госучреждения методички, в которых сказано о том, как надо отмечать День победы. Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«На стороне Объединённых Наций воевали украинцы в составе армий Великобритании и Канады (45 тысяч), Польши (120 тысяч), СССР (более 7 миллионов), США (80 тысяч) и Франции (6 тысяч), а также освободительного движения на Украине (100 тысяч в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) — вместе более 7 миллионов человек», — процитировал он фрагмент документа.

В комментариях к записи пользователи напомнили, что ООН была создана уже после завершения войны, а также поинтересовались, каков годовой бюджет УИНП.

«А какой вклад внесли «упарыши» в разгром нацизма — не уточняют? Сколько дивизий вермахта разгромили? Сколько населённых пунктов освободили?» — задался вопросом пользователь Egor Trofimoff.

«Дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забыли, «Нахтигаль» и полицаев», — добавил пользователь Dmitriy Raspopin.

Напомним, ранее стало известно, что радикала, вскидывавшего руку в нацистском приветствии в центре Киева, могут незначительно оштрафовать или «наказать» общественными работами.

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