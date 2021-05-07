Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил соглашение с нападающим Данилом Романцевым. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

«Автомобилист» заключил односторонний контракт с российским универсальным (центральным и крайним) нападающим Данилом Романцевым», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что соглашение между с 27-летним хоккеистом рассчитано на двухлетний срок.

Отметим, Данил Романцев является воспитанником ярославского «Локомотива» и последние три сезона в КХЛ провел в новосибирской команде «Сибирь». В завершившемся сезоне игрок принял участие в 59 матчах за новосибирский клуб, набрав в них 21 (10 шайб +11 результативных передач) очко, что стало его личным рекордом.