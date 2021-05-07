Симферополь, , 15:45 — REGNUM Старт работы инновационной сельскохозяйственной долины Крымского федерального университета «Агрополис» дал 7 мая в Крыму министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета. На базе долины вуз реализует ряд проектов в области современных агро‑ и биотехнологий.

«Современное сельское хозяйство основывается на синтезе самых разных научных направлений: математики, физики, химии, почвоведения, робототехники, IT. Их объединяют для производства экологически чистых продуктов. Убеждён, у этого проекта и команды огромный потенциал», — сказал на открытии Валерий Фальков.

Министр ознакомился с реализацией в вузе национального проекта «Наука и университеты», в частности, с работой по размножению оздоровленных сортов растений и масштабированию производства в Республике Крым, а также развитию селекционно-семеноводческого центра субтропических плодовых культур. Специалистами вуза ведется работа по созданию виноградарства будущего: налажена полная технологическая цепочка от выращивания безвирусного посадочного материала до разработки «цифровых помощников» и выпуска конечных продуктов глубокой переработки.

Фальков посетил лабораторию криотерапии, предназначенную для лечения растений, современный биотехнологический комплекс по производству оздоровленного посадочного материала винограда и других культур, лабораторию по производству БАДов и функциональных продуктов питания. Ещё одним пунктом программы поездки министра стала единственная в России теплица, в которой выращиваются субтропические культуры, Фальков также посетил Физико-технический институт, ботанический сад, военный учебный центр и симуляционный центр Медицинской академии Крымского федерального университета.