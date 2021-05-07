Сеул, , 15:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено активизировать усилия по поддержке рынка труда, поскольку темпы восстановления рабочих мест остаются слабыми из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заместителя министра стратегии и финансов Южной Кореи Ли Ок Вона.

Данное заявление было обнародовано 7 мая в ходе экономического совещания в Сеуле.

Замглавы минфина отметил, что несмотря на то, что в марте текущего года в стране зафиксировали первое за 13 месяцев увеличение числа рабочих мест, для полноценного восстановления рынка труда предстоит пройти долгий путь.

Ли Ок Вон также подчеркнул, что улучшения на рынке труда необходимы для сбалансированного восстановления экспорта и внутреннего спроса.

Напомним, что, а марте 2021 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилось на 314 тыс. человек, до 26,9 млн человек.

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