Варшава, , 15:43 — REGNUM 7 мая Министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, зафиксировано 6 047 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось же с диагнозом COVID-19 еще 453 человека.

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«К сожалению, за последние двое суток отмечаем рост числа заражений коронавирусом и смертей по этой причине. Напомним, в начале текущей недели фиксировалось не более 3 тысяч новых заражений и не более 100 смертей. Надеемся, что тенденция постепенного увеличения заражений не закрепится. Для этого призываем всех активнее проходить вакцинацию», — говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии в Польше подтверждено 2 824 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 69 445 человек в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.

С 4 мая в Польше открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая откроются гостиницы, однако они пока будут работать с ограничениями — смогу принять не более 50% посетителей от максимального числа. С конца мая в обычном режиме начнут работать школы и вузы.